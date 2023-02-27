Во время концерта у Льюиса Капальди проявился синдром Туретта. Зрители сами закончили за него песню

Синдром Туретта — генетически обусловленное заболевание нервной системы, которое в наше время невозможно полностью вылечить. При этом синдроме у человека иногда случаются непроизвольные подергивания тела, или он может начать выкрикивать нецензурные слова. Однако это не всегда становится помехой для построения карьеры — например, Билли Айлиш диагностировали синдром Туретта, когда ей было 11 лет. По словам исполнительницы, когда она публично поделилась этим фактом в 2018 году, некоторые коллеги рассказали ей об аналогичных диагнозах. «Вы и не подозреваете, сколько людей живут с этим [заболеванием], — говорит она.
Льюис Капальди, шотландский певец и автор хита «Someone You Loved», свой диагноз не скрывал: «Когда я взволнован, счастлив, нервничаю или испытываю стресс, у меня дергается плечо. Вот так я живу», — рассказывал он. Чтобы контролировать тики, исполнителю даже делали инъекции ботокса. Но это не помогает на сто процентов, и во время недавнего концерта во Франкфурте у Капальди проявились признаки синдрома: его тело начало непроизвольно вздрагивать.
Певцу было, очевидно, сложно продолжать выступление, но пришедшие на концерт поклонники с пониманием отнеслись к его болезни и сами продолжили песню, хором выкрикивая слова. «Я раньше не знала, что у него синдром Туретта, но теперь я думаю, что он не просто музыкант. Он легенда», — так звучит лишь один из множества положительных комментариев, которые пользователи оставили под роликом в тиктоке.
Во время концерта Капальди даже умудрился пошутить со сцены над своим состоянием: «Я немного дергаюсь. Выглядит так, будто я танцую. Но поверьте мне, мой танец намного, намного сексуальнее».