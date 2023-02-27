Во время концерта у Льюиса Капальди проявился синдром Туретта. Зрители сами закончили за него песню

Синдром Туретта — генетически обусловленное заболевание нервной системы, которое в наше время невозможно полностью вылечить. При этом синдроме у человека иногда случаются непроизвольные подергивания тела, или он может начать выкрикивать нецензурные слова. Однако это не всегда становится помехой для построения карьеры — например, Билли Айлиш диагностировали синдром Туретта, когда ей было 11 лет. По словам исполнительницы, когда она публично поделилась этим фактом в 2018 году, некоторые коллеги рассказали ей об аналогичных диагнозах. «Вы и не подозреваете, сколько людей живут с этим [заболеванием], — говорит она.