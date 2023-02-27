ЦБ до мая сократит 1000 сотрудников

С 2015 года ЦБ сократил количество сотрудников на 30% в рамках повышения своей эффективности, рассказали «Коммерсанту» в регуляторе. В 2021 году из ЦБ уволили 300 человек. Эксперты поделились, что Банк России не раз критиковали за столь большое количество работников — по этому показателю его обходит только китайский Центробанк.