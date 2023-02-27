ЦБ до мая сократит 1000 сотрудников

Центробанк России планирует сократить центральный аппарат на 1000 сотрудников до мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Второй этап увольнений намечен на осень.
Главная цель сокращений — сокращение расходов, считают собеседники. Один из них заявил, что столь масштабное сокращение «не в последнюю очередь необходимо для выделения средств на создание подразделений ЦБ и набора штата сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях».
Другой источник утверждает, что ЦБ уже отменил материальную помощь, которая выплачивалась сотрудникам к отпуску и составляла два месячных оклада. По словам собеседников, «разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения».
С 2015 года ЦБ сократил количество сотрудников на 30% в рамках повышения своей эффективности, рассказали «Коммерсанту» в регуляторе. В 2021 году из ЦБ уволили 300 человек. Эксперты поделились, что Банк России не раз критиковали за столь большое количество работников — по этому показателю его обходит только китайский Центробанк.