Литературные журналы наводнили произведения, созданные ИИ

Литературным журналам присылают созданные искусственным интеллектом произведения, которые отнимают время у редакции и вытесняют настоящих авторов. Некоторым приходится приостанавливать работу, сообщает The Verge.
С такой проблемой столкнулся журнал Asimov’s Science Fiction, куда ежемесячно присылают до 750 работ. Редактор Шейла Уилльямс получила от разных авторов и с разных адресов электронной почты 20 одинаковых коротких рассказов под названиями «Последняя надежда», «Последнее эхо», «Последнее сообщение», «Последний день смерти», «Последний путешественник». По ее мнению, их сгенерировала нейросеть.
В январе Asimov’s получил на рассмотрение около 900 историй, в феврале ожидается уже 1000. Уилльямс считает, что рост можно связать именно со сгенерированными рассказами. Она уже способна с первых слов определить, написана работа человеком или нейросетью, прочитав уйму рассказов наподобие «Последней надежды».
По словам Уилльямс, помимо повторяющихся названий, есть определенные имена персонажей, которые любит повторять ИИ; иногда рукопись может носить иное название, нежели указанное в онлайн-анкете; зачастую имена авторов — это просто сочетание имени и фамилии. В необязательных сопроводительных письмах некоторые авторы указывают, как перевести им деньги за их произведение, хотя его еще не приняли.
Asimov’s и другие небольшие издательства перегружены искусственно созданными работами. Нерукописные работы отнимают время у редакторов и могут вытеснить оригинальные произведения. Некоторые были вынуждены прекратить прием работ.
В переписках с теми, кто присылал сгенерированные работы, речь шла о нужде в деньгах. По словам редакторов, даже до появления созданных ИИ рассказов они получали заявки и электронные письма от писателей из стран, где платы 80 долларов за публикацию хватит на больше, нежели в США.