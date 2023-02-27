Литературные журналы наводнили произведения, созданные ИИ

По словам Уилльямс, помимо повторяющихся названий, есть определенные имена персонажей, которые любит повторять ИИ; иногда рукопись может носить иное название, нежели указанное в онлайн-анкете; зачастую имена авторов — это просто сочетание имени и фамилии. В необязательных сопроводительных письмах некоторые авторы указывают, как перевести им деньги за их произведение, хотя его еще не приняли.