Суд отменил приговор экс-лидеру КПРФ Владивостока Самсонову, осужденному по статье о растлении

Приморский краевой суд отменил приговор в отношении экс-лидера КПРФ и депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии по делу о растление малолетнего. Об этом сообщает ТАСС.
Депутата освободили из‑под стражи, изменив меру пресечения на домашний арест на три месяца. Дело направлено на новое рассмотрение.
В сентябре 2022-го Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).
По данным следствия, депутат заксобрания Приморья в 2018 году на владивостокской базе отдыха «Лазурный берег» якобы показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказал ребенку о предназначении предмета.
На суде Самсонов отказался признавать себя виновным, настаивая, что обвинение построено на оговоре членами одной семьи (папа мальчика, его любовница и ее взрослый сын). По его словам, он даже не знаком с ребенком, которого якобы растлевал и впервые увидел мальчика в день своего задержания.
Выступая на суде с последним словом депутат сказал, что 25 свидетелей подтвердили, что «ни разу не видели парня, которого следствие назначило „потерпевшим“ в те сроки и в том месте, где, по версии обвинения, произошел инцидент».
Самсонов также утверждал, что дело сфальсифицировано по политическим мотивам. «Не возглавляй я Владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад „Единую Россию“ на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока, не было бы и этого абсурдного обвинения, и не сидел бы я сейчас на этой скамье», — говорил он на процессе.