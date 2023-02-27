Суд отменил приговор экс-лидеру КПРФ Владивостока Самсонову, осужденному по статье о растлении

Самсонов также утверждал, что дело сфальсифицировано по политическим мотивам. «Не возглавляй я Владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад „Единую Россию“ на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока, не было бы и этого абсурдного обвинения, и не сидел бы я сейчас на этой скамье», — говорил он на процессе.