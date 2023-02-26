Движение «Сорок сороков» предложило переименовать Москва-Сити в Москва-Град

«Движение „Сорок Сороков“ уверено в том, что в этой инициативе его поддержит подавляющее число москвичей и граждан России. И это станет одной из первых проверок федеральных и столичных элит на приверженность курсу президента на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и чистоту русского языка, который за последние десятилетия был замусорен различными англицизмами», — говорится в сообщении движения.