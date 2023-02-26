Движение «Сорок сороков» предложило переименовать Москва-Сити в Москва-Град

Движение «Сорок сороков» выступило с инициативой переименовать деловой центр Москва-Сити в Москва-Град. Предложение появилось в телеграм-канале организации.
На такой шаг «Сорок сороков» предлагают пойти «во исполнение Федерального закона о соблюдении норм литературного русского языка, который призван защитить его от засилья иностранных слов». Движение уверено, что название Москва-Сити было образовано от «англосаксонского финансового центра Лондон-Сити», и называет это «заимствованием у врага».
«Движение „Сорок Сороков“ уверено в том, что в этой инициативе его поддержит подавляющее число москвичей и граждан России. И это станет одной из первых проверок федеральных и столичных элит на приверженность курсу президента на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и чистоту русского языка, который за последние десятилетия был замусорен различными англицизмами», — говорится в сообщении движения.
Федеральный закон, о котором идет речь, был одобрен Госдумой в окончательном чтении в середине февраля. Он предполагает запрет на использование на государственном уровне мата и иностранных слов, кроме тех, у которых нет аналогов в русском.
«„Сорок сороков“ — это общественное движение, состоящее из православных христиан, но открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности», — указано на официальном сайте движения.