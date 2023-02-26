Реклама
Новости

Украинская энергосистема избавилась от дефицита мощностей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:22

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Укрэнерго».

«Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах», — говорится в телеграм-канале энергетической компании.

Ранее о «бездефицитном режиме» сообщали в Министерстве энергетики страны. Там отмечали, что производство электроэнергии покрывает потребление третью неделю подряд. В министерстве допустили, что в ближайшее время откажутся от лимитов на энергопотребление.

Дефицит мощностей в украинской энергосистеме произошел из‑за массовых ударов России по критическим объектам инфраструктуры страны. Они начались в октябре 2022 года, за месяц ударов была выведена из строя почти половина энергетической системы Украины. В январе 2023-го во всех областях страны ввели лимит на использование электроэнергии.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»