Украинская энергосистема избавилась от дефицита мощностей

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Укрэнерго».
«Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах», — говорится в телеграм-канале энергетической компании.
Ранее о «бездефицитном режиме» сообщали в Министерстве энергетики страны. Там отмечали, что производство электроэнергии покрывает потребление третью неделю подряд. В министерстве допустили, что в ближайшее время откажутся от лимитов на энергопотребление.
Дефицит мощностей в украинской энергосистеме произошел из‑за массовых ударов России по критическим объектам инфраструктуры страны. Они начались в октябре 2022 года, за месяц ударов была выведена из строя почти половина энергетической системы Украины. В январе 2023-го во всех областях страны ввели лимит на использование электроэнергии.