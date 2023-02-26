Украинская энергосистема избавилась от дефицита мощностей

Дефицит мощностей в украинской энергосистеме произошел из‑за массовых ударов России по критическим объектам инфраструктуры страны. Они начались в октябре 2022 года, за месяц ударов была выведена из строя почти половина энергетической системы Украины. В январе 2023-го во всех областях страны ввели лимит на использование электроэнергии.