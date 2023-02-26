Реклама
Новости

Украина выпустила почтовую марку с работой Бэнкси, на которой изображен Путин

Виктория Шанина
Сегодня в 14:29

К годовщине начала военной операции Украина выпустила почтовые марки с изображением работы британского уличного художника Бэнкси. Об этом пишет Би-би-си.

На картине Бэнкси изобразил поединок дзюдоистов. Человек, похожий на Владимира Путина, летит на татами после броска своего соперника — маленького мальчика.

Общественность сделала вывод, что на работе изображен именно Путин, поскольку у российского президента есть черный пояс по дзюдо и он поклонник этого вида спорта. Многие считают эту картину Бэнкси метафорой украинского сопротивления.

Когда марки поступили в продажу, у Главпочтамта в Киеве выстроилась очередь. Одна из покупательниц сказала: «Это очень крутой жест, чтобы мир понял Украину, чтобы мы оставались в центре внимания».

Оригинал работы находится в городе Бородянка, недалеко от Киева, на стене разрушенного после обстрелов дома. После начала спецоперации Бэнкси сделал граффити в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших от военных действий.

расскажите друзьям
теги
Почта России
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»