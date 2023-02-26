Украина выпустила почтовую марку с работой Бэнкси, на которой изображен Путин

К годовщине начала военной операции Украина выпустила почтовые марки с изображением работы британского уличного художника Бэнкси. Об этом пишет Би-би-си.
На картине Бэнкси изобразил поединок дзюдоистов. Человек, похожий на Владимира Путина, летит на татами после броска своего соперника — маленького мальчика.
Общественность сделала вывод, что на работе изображен именно Путин, поскольку у российского президента есть черный пояс по дзюдо и он поклонник этого вида спорта. Многие считают эту картину Бэнкси метафорой украинского сопротивления.
Когда марки поступили в продажу, у Главпочтамта в Киеве выстроилась очередь. Одна из покупательниц сказала: «Это очень крутой жест, чтобы мир понял Украину, чтобы мы оставались в центре внимания».
Оригинал работы находится в городе Бородянка, недалеко от Киева, на стене разрушенного после обстрелов дома. После начала спецоперации Бэнкси сделал граффити в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших от военных действий.