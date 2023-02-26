Первая часть финала «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» одновременно с мировым релизом

Новый эпизод четвертого сезона аниме «Атака титанов» появится на «Кинопоиске» одновременно с мировым релизом — 3 марта. Об этом говорится в телеграм-канале онлайн-кинотеатра.
Спецэпизод будет длиться час и станет первой частью финала «Атаки титанов». Вторую часть создатели обещали выпустить позже в этом году.
Одновременно в сети появился новый трейлер аниме. В нем Эрен Йегер, получивший силу Прародителя, использует Гул Земли и пробуждает армию колоссальных титанов. Возглавляя полчища гигантов, он направляется на материк, желая положить конец угнетению элдийского народа.
Аниме «Атака титанов» основано на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Действие происходит в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми. Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.
Первый сезон аниме увидел свет в 2013 году, а финальный начал выходить в апреле 2021-го.