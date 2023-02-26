Минторг США запретил ввозить в Россию смартфоны дороже 300 долларов и дорогую бытовую технику

Власти США расширили экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минторга.
Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры. В их числе вентиляторы, кондиционеры и холодильники дороже 750 долларов, принтеры, микроволновки, кофемашины, тостеры и смартфоны дороже 300 долларов, а также посудомоечные машины, электронные весы, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов.
Как отмечает РБК, американский экспортер или иностранный реэкспортер для поставок в Россию товаров из этого перечня будет обязан получить лицензию, однако в большинстве случаев в ней будет отказано.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо ранее отмечал, что Россия может «извлекать полупроводники из таких товаров, как холодильники и микроволновые печи, чтобы установить их в военном оборудовании».