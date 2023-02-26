«На Адаманте», «В огне» и «Плохая жизнь»: лауреаты 73-го Берлинале

В Германии объявили победителей 73-го Берлинского кинофестиваля. Лауреаты опубликованы на официальном сайти премии.
«Золотой медведь» за лучший фильм достался документалке «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера. Картина посвящена уникальной психиатрической клинике в Париже, которая расположена в плавучем здании в центре города.
Награду за лучшую режиссуру получил француз Филипп Гаррель, снявший фильм «Большая колесница». «Серебряного медведя» за лучший сценарий вручили немецкому кинорежиссеру и сценаристу Ангеле Шанелек («Музыка»).
Обладательницей награды за лучшую роль стала София Отеро, которая сыграла главную роль в «20 000 разновидностей пчел» испанского режиссера Эстибалиса Урресолы Солагурена. А за лучшую роль второго плана — Теэ Эре («До конца ночи»).
Гран-при жюри достался фильму «Красное небо» Кристиана Петцольда. Специальное упоминание жюри заслужила «Плохая жизнь» Жуана Канижу.
«Серебряного медведя» за особый художественный вклад вручили Элену Лувару за операторскую работу в фильме «Диско-бой».
В основной конкурс 73-го Берлинского кинофестиваля вошли 18 кинокартин из 19 стран, включая Германию, Испанию, Австралию, Великобританию. Россия в этом году в программе не участвовала.