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«На Адаманте», «В огне» и «Плохая жизнь»: лауреаты 73-го Берлинале

Виктория Шанина
Сегодня в 09:23

В Германии объявили победителей 73-го Берлинского кинофестиваля. Лауреаты опубликованы на официальном сайти премии.

«Золотой медведь» за лучший фильм достался документалке «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера. Картина посвящена уникальной психиатрической клинике в Париже, которая расположена в плавучем здании в центре города.

Награду за лучшую режиссуру получил француз Филипп Гаррель, снявший фильм «Большая колесница». «Серебряного медведя» за лучший сценарий вручили немецкому кинорежиссеру и сценаристу Ангеле Шанелек («Музыка»).

Обладательницей награды за лучшую роль стала София Отеро, которая сыграла главную роль в «20 000 разновидностей пчел» испанского режиссера Эстибалиса Урресолы Солагурена. А за лучшую роль второго плана — Теэ Эре («До конца ночи»).

Гран-при жюри достался фильму «Красное небо» Кристиана Петцольда. Специальное упоминание жюри заслужила «Плохая жизнь» Жуана Канижу.

«Серебряного медведя» за особый художественный вклад вручили Элену Лувару за операторскую работу в фильме «Диско-бой».

В основной конкурс 73-го Берлинского кинофестиваля вошли 18 кинокартин из 19 стран, включая Германию, Испанию, Австралию, Великобританию. Россия в этом году в программе не участвовала.

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