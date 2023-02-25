США посчитали китайский план по урегулированию российско-украинского конфликта выгодным лишь для РФ

Мирный план Китая по урегулированию российско-украинского военного конфликта выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC. По его мнению, идея ведения переговоров китайской стороной является нерациональной.
«Путин аплодирует этому, так как же он [план] может быть хорошим? <…> Я не вижу ничего в плане, что может указывать на то, что есть что‑то, что было бы выгодно кому‑то, кроме России, если следовать плану Китая. <…> Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна», — передает «Коммерсант» слова Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский план не является мирным и в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, поэтому он нереализуем. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заключил он. МИД России поддержало план Китая.
МИД Китая предложило свой план накануне. В документе было 12 пунктов, среди которых уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, отказ от менталитета холодной войны, а также прекращение односторонних санкций и постконфликтное восстановление.