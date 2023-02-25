США посчитали китайский план по урегулированию российско-украинского конфликта выгодным лишь для РФ

«Путин аплодирует этому, так как же он [план] может быть хорошим? <…> Я не вижу ничего в плане, что может указывать на то, что есть что‑то, что было бы выгодно кому‑то, кроме России, если следовать плану Китая. <…> Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна», — передает «Коммерсант» слова Байдена.