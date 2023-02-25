Майкла Мэндо уволили из команды сериала Ридли Скотта «Sinking Spring» из‑за стычки на площадке

Майкла Мэндо (наиболее известен по роли Начо Варга в «Лучше звоните Солу» и Вааса Монтенегро в игре Far Cry 3) уволили из команды сериала «Sinking Spring» Ридли Скотта после стычки с другим актером на съемочной площадке, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.