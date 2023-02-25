Майкла Мэндо уволили из команды сериала Ридли Скотта «Sinking Spring» из‑за стычки на площадке

Майкла Мэндо (наиболее известен по роли Начо Варга в «Лучше звоните Солу» и Вааса Монтенегро в игре Far Cry 3) уволили из команды сериала «Sinking Spring» Ридли Скотта после стычки с другим актером на съемочной площадке, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Многосерийный фильм основан на книге Денниса Тафойи «Dope Thief» — она рассказывает о двух приятелях, которые прикинулись агентами управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить дом. Они, однако, раскрывают таким образом гигантскую сеть по распространению запрещенных веществ.
Одну из главных ролей исполнит Брайан Тайри Генри («Быстрее пули», «Атланта»). Мэндо, в свою очередь, предстояло сыграть его друга. Теперь его заменят Вагнером Морой (он же — Пабло Эскобар в «Нарко»).
Подробности инцидента на площадке неизвестны. Как сообщает издание, продюсерская команда попыталась уладить ситуацию, однако результатов их усилия не дали.
Сценаристом проекта выступает Дэниел Крейг. Ридли Скотт, помимо режиссерских обязанностей, отвечает еще и за продакшн, а Тафойя выступает в роли консультанта. Сериал выйдет на платформе Apple TV+ — точные сроки пока не разглашаются.