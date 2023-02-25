В Москве двух лошадей ударило током от информационного табло. Одну из них убило

«Мы одну лошадь оттащили, в чувства привели. Со второй непонятно, что было делать, все напуганы: девушки, которые были с животными, в истерике. Мужчины пытались сделать как‑то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать», — рассказала Анастасия, которая была на месте происшествия.