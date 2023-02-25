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В Москве двух лошадей ударило током от информационного табло. Одну из них убило

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Двух лошадей ударило током от информационного табло в центре Москвы, сообщили «Москва 24» очевидцы. Одно из животных погибло.

Со слов собеседников, одна из лошадей скончалась через три минуты после удара, вторую удалось оттащить и спасти.

«Мы одну лошадь оттащили, в чувства привели. Со второй непонятно, что было делать, все напуганы: девушки, которые были с животными, в истерике. Мужчины пытались сделать как‑то массаж сердца, но никто не знает, как это правильно делать», — рассказала Анастасия, которая была на месте происшествия.

Обстоятельства выясняются. Информационное табло оцепили и сняли напряжение.

Ранее американке Алисии Дей, выгуливавшей теленка на Красной площади, запретили на 40 лет въезжать в Россию. Она сказала, что влюбилась в полицейского, пока сидела в СИЗО, и хочет оспорить запрет, чтобы вернуться в страну и вновь встретиться с возлюбленным.

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