Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Харви Вайнштейна

Организатором мероприятия выступал Вайнштейн, с ним Хилтон познакомилась за день до события. Она говорит: «Я обедала с подругой, и вдруг к нашему столику подошел Харви Вайнштейн. Он спросил, хочу ли я быть актрисой. Я сказала, что хотела бы сняться в кино».