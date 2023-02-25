Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Харви Вайнштейна

Американская телеведущая и актриса Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, ныне приговоренного к двум тюремным срокам по ряду случаев изнасилования. Ее заявление цитирует британская версия журнала Glamour.
По словам Хилтон, инцидент произошел на Каннском кинофестивале 2000 года. Ей тогда было 19 лет, она была приглашена на благотворительный вечер amfAR — эта организация занимается исследованиями и просветительской работой в сфере ВИЧ и СПИДа.
Организатором мероприятия выступал Вайнштейн, с ним Хилтон познакомилась за день до события. Она говорит: «Я обедала с подругой, и вдруг к нашему столику подошел Харви Вайнштейн. Он спросил, хочу ли я быть актрисой. Я сказала, что хотела бы сняться в кино».
«Он ответил: „Тогда нам нужно устроить совещание. Вы можете подняться ко мне в номер и почитать сценарии“. Я не хотела и потому отказалась», — добавила Хилтон.
По ее словам, на следующий день, когда начался гала-ужин, Вайнштейн вел себя агрессивно: проследовал за ней в женский туалет и кричал: «Хочешь быть звездой?»
«Он пытался открыть дверь, стучал в нее. Я не открывала, думала: „Я в кабинке, зачем тебе сюда?“ <…> Пришла охрана и буквально унесла его, а он в ответ: „Это моя вечеринка“. Сходил с ума. Это испугало и вывело меня из себя».
Вайнштейн не ответил на запрос Glamour, но когда журнал Variety связался с ним, то через представителя экс-продюсер отверг обвинения.
Сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23-летний срок в нью-йоркской тюрьме: в 2020 году его признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В феврале 2023-го суд в Лос-Анджелесе приговорил его к 16 годам заключения по еще одному делу об изнасиловании.