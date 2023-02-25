Российский геймдев рассказал, как нейросеть сэкономила им время и деньги при создании персонажей

«В нашем случае, используй мы классический подход по работе над графикой, создание концептов 100 персонажей обошлось бы студии в $50 тысяч и полгода работы. Использование AI [искусственный интеллект] позволило сократить стоимость разработки до $10 тысяч (на 80% дешевле), а время разработки до одного месяца (в шесть раз быстрее)», — подсчитал он.