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Российский геймдев рассказал, как нейросеть сэкономила им время и деньги при создании персонажей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

Студия Lost Lore, создающая мобильную игру Bearverse, рассказала изданию App2Top о создании рисунков персонажей с помощью нейросети Midjourney. Разработчикам удалось сократить расходы и сэкономить время, рассказал генеральный директор студии Евгений Киткин.

В Bearverse много персонажей-медведей. Создатели Lost Lore взяли заготовленный эскизы и загрузили их в Midjourney с текстовым описанием нужных параметров, чтобы она сгенерировала похожие изображения. Результаты затем передавали графическому дизайнеру для доработки.

«Арт-директор убирал графические артефакты (например, некорректные отображения оружия, глаз и лап, с которыми у нейросетей вечные проблемы), а также добавлял важные детали, корректировал тени, когда надо, рисовал снег. Финальный дизайн каждого медведя перерабатывался и „одобрялся“ опытным специалистом», — поделился Киткин. То же самое сделали со строениями в игре.

© Bearverse/Twitter

«Работа над одним персонажем занимала порядка 16 часов, то есть два рабочих дня. Иными словами, на создание 17 игровых персонажей нам потребовалось бы 34 рабочих дня», — рассказал Киткин. Без нейросети к работе также пришлось бы привлечь дополнительных специалистов, но с ее помощью удалось «сократить расходы в 10-15 раз при сопоставимых результатах».

«В нашем случае, используй мы классический подход по работе над графикой, создание концептов 100 персонажей обошлось бы студии в $50 тысяч и полгода работы. Использование AI [искусственный интеллект] позволило сократить стоимость разработки до $10 тысяч (на 80% дешевле), а время разработки до одного месяца (в шесть раз быстрее)», — подсчитал он.

Киткин полагает, что нейросети «изменят игровую индустрию», и игровые студии должны «подталкивать своих специалистов по графике к тому, чтобы они учились работать с AI». Те, кто первые сделают это, «окажутся на вершине индустрии», заключил он.

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