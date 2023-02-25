«Монти Механик» выложил трек «Человек-государство»

«Иван Лужков и Георгий Мишнев пишут песни (хотя пишет все-таки скорее Мишнев, а Лужков занимается аранжировкой), которых здесь не делает практически никто — простые, доступные и понятные каждому, о человеческих слабостях, горестях и радостях. Их можно было бы сравнить с Саймоном и Гарфанкелем, с Kings of Convenience, подать как феномен и исключение из правил — но для такой музыки это, кажется, будет совершенно лишним», — писала «Афиша Daily» о «Монти Механике» в 2015 году.