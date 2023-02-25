«Монти Механик» выложил трек «Человек-государство»

24 февраля инди-фолк-проект «Монти Механик» поделился блюзовой одой «Человек-государство». Георгий Мишнев, стоящий за проектом, рассказал «Афише Daily», о чем этот трек.
«Человек-государство» — это иносказательная рефлексия поэта-эмигранта, находящегося в поисках идеального мироустройства, рассказал музыкант. В своих стихах Мишнев конструирует утопическую вселенную, в которой нет надуманных границ и автократических надстроек — в ней каждый человек обладает незыблемым правом оставаться собой.
Лирический герой «Человека-государства» сам себе государство, не ограниченное в действиях полицейским аппаратом. Он — «разрешение от бед» и «от боли лекарство», которому поклоняются диктаторы.
«Монти Механик» был основан в 2012 году двумя челябинскими музыкантами — Георгием Мишневым (вокал, гитара) и Иваном Лужковым (электроника). За 10 лет многое поменялось: проект стал сольным и теперь он не в Челябинске, а в Белграде.
«Иван Лужков и Георгий Мишнев пишут песни (хотя пишет все-таки скорее Мишнев, а Лужков занимается аранжировкой), которых здесь не делает практически никто — простые, доступные и понятные каждому, о человеческих слабостях, горестях и радостях. Их можно было бы сравнить с Саймоном и Гарфанкелем, с Kings of Convenience, подать как феномен и исключение из правил — но для такой музыки это, кажется, будет совершенно лишним», — писала «Афиша Daily» о «Монти Механике» в 2015 году.