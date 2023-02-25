Реклама
Новости

Depeche Mode сыграли живьем композицию «Ghosts Again» с грядущего альбома «Memento Mori»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:00

Британская группа Depeche Mode вживую исполнила песню «Ghosts Again» с готовящейся к выходу пластинки «Memento Mori».

Выступление состоялось в рамках «The Late Show» Стивена Колберта, одной из главных вечерних телепередач в Соединенных Штатах.

Также для зрителей в студии музыканты сыграли, пожалуй, самую знаменитую из своих композиций — «Personal Jesus» с эпохального альбома «Violator» (1990). В эфире ролик не показали — он вышел исключительно в ютуб-аккаунте передачи.

«Memento Mori» станет первой большой работой коллектива с момента смерти его сооснователя, клавишника Энди Флетчера в мае 2022 года. Последний на данный день полноформатник DM «Spirit» был выпущен в 2017-м.

Скрасить ожидание выхода пластинки можно за прослушиванием двух подборок «Афиши Daily» с песнями Depeche Mode. Первая, приуроченная к 60-летнему юбилею лидера группы Дейва Гаана, состоит из лучших ее песен. Во вторую попали десять треков, которые могут быть вам незнакомы: все они прошли мимо номерных альбомов.

расскажите друзьям
теги
Depeche Mode
люди
Стивен Колберт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»