Depeche Mode сыграли живьем композицию «Ghosts Again» с грядущего альбома «Memento Mori»

Британская группа Depeche Mode вживую исполнила песню «Ghosts Again» с готовящейся к выходу пластинки «Memento Mori».
Выступление состоялось в рамках «The Late Show» Стивена Колберта, одной из главных вечерних телепередач в Соединенных Штатах.
Также для зрителей в студии музыканты сыграли, пожалуй, самую знаменитую из своих композиций — «Personal Jesus» с эпохального альбома «Violator» (1990). В эфире ролик не показали — он вышел исключительно в ютуб-аккаунте передачи.
Скрасить ожидание выхода пластинки можно за прослушиванием двух подборок «Афиши Daily» с песнями Depeche Mode. Первая, приуроченная к 60-летнему юбилею лидера группы Дейва Гаана, состоит из лучших ее песен. Во вторую попали десять треков, которые могут быть вам незнакомы: все они прошли мимо номерных альбомов.