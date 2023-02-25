Depeche Mode сыграли живьем композицию «Ghosts Again» с грядущего альбома «Memento Mori»

Скрасить ожидание выхода пластинки можно за прослушиванием двух подборок «Афиши Daily» с песнями Depeche Mode. Первая, приуроченная к 60-летнему юбилею лидера группы Дейва Гаана, состоит из лучших ее песен. Во вторую попали десять треков, которые могут быть вам незнакомы: все они прошли мимо номерных альбомов.