СМИ: суд запретил Алеку Болдуину употреблять алкоголь и владеть оружием

Суд запретил американскому актеру Алеку Болдуину, обвиняемому в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», употреблять алкоголь и владеть оружием, пишет Page Six со ссылкой на судебные документы.
При этом, согласно прозвучавшему в 2017 году заявлению актера, он не пил с 26 лет. До того, как завязать, Болдуин выпивал ежедневно на протяжении двух лет, но затем, по ряду сообщений, записался в группу анонимных алкоголиков.
Также ему запретили общаться со свидетелями трагедии — позволено обсуждать лишь съемки киноленты. Работа над ней продолжается: как сообщает The Independent, съемки перенесены из штата Нью-Мексико, где произошло убийство, в Монтану. Использовать на площадке рабочее оружие суд не разрешил.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, Болдуин, играющий в «Ржавчине» главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение.
Прокуратура предъявила Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве (затем обоим его смягчили). По законам штата оно относится к уголовным преступлениям четвертой — самой низкой — степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов. Вину актер не признает.
Также на Болдуина и Гутьеррес-Рид подали в суд родители Галины Хатчинс. Они обвинили команду «Ржавчины» в «халатности, умышленном причинении морального вреда, оскорблении действием и потере общности семьи вследствие смерти родственника».