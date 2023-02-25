The National выпустили композицию «New Order T-Shirt»

Американская инди-рок-группа The National выпустила песню «New Order T-Shirt». Ее можно послушать здесь.
Заглавие — отсылка к названию великой постпанк- и нью-вейв-группы New Order. Если еще точнее — к ее мерчу. По сюжету песни в футболку с символикой коллектива облачен загадочный объект влюбленности лирического героя.
Сюжет с футболкой получил и материальное воплощение: The National и New Order выпустили ее совместно. Оформление реферирует к обложке пластинки «Substance», вышедшей в 1987 году.
«New Order T-Shirt» войдет в девятый альбом The National «First Two Pages of Frankenstein» — он увидит свет 28 апреля и будет выпущен на мощностях именитого альтернативного лейбла 4AD. Среди приглашенных музыкантов — Суфьян Стивенс, Тейлор Свифт и Фиби Бриджерс.
Всего на борту альбома будет 11 песен. Две из них — «Tropic Morning News» и «Grease in Your Hair» — музыканты уже успели сыграть живьем. Также по ссылке можно найти композицию «Bathwater» — ее, однако, в треклисте «First Two Pages of Frankenstein» нет.
Последняя к текущему моменту большая запись The National «I Am Easy to Find» вышла в 2019 году. Вот как о ней отзывалась «Афиша Daily»: «16 песен об одиночестве, поисках прошлого и неумолимости времени под знакомый перестук ударных и глухие клавишные аккорды с косметическими изменениями (больше электроники, много дуэтов)».