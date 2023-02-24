Прокуратура Владимира потребовала заблокировать ряд страниц YouTube, включая основной домен

При этом агентство приводит заявление пресс-службы прокуратуры, где утверждается, что цель иска состоит не в ограничении доступа ко всему сервису: «Это не первый раз, когда мы блокируем какие‑то сайты или какую‑то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом».