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Прокуратура Владимира потребовала заблокировать ряд страниц YouTube, включая основной домен

Денис Ламехов
Сегодня в 19:04

Прокуратура города Владимира потребовала заблокировать ряд страниц видеоплатформы YouTube, включая основной домен, пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

При этом агентство приводит заявление пресс-службы прокуратуры, где утверждается, что цель иска состоит не в ограничении доступа ко всему сервису: «Это не первый раз, когда мы блокируем какие‑то сайты или какую‑то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом».

Разговоры о закрытии доступа к платформе активно велись в марте–апреле 2022 года. О таком стремлении заявлял, например, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Допускал возможность введения ограничений в отношении видеосервиса глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

О том, что планов по блокировке YouTube в России нет, неоднократно сообщал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. В январе 2023 года зампред комитета по информполитике Евгений Попов заявил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждается.

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Александр ХинштейнВалерий ФадеевМаксут ШадаевЕвгений Попов
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