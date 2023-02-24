Прокуратура Владимира потребовала заблокировать ряд страниц YouTube, включая основной домен

Прокуратура города Владимира потребовала заблокировать ряд страниц видеоплатформы YouTube, включая основной домен, пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.
При этом агентство приводит заявление пресс-службы прокуратуры, где утверждается, что цель иска состоит не в ограничении доступа ко всему сервису: «Это не первый раз, когда мы блокируем какие‑то сайты или какую‑то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом».
Разговоры о закрытии доступа к платформе активно велись в марте–апреле 2022 года. О таком стремлении заявлял, например, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Допускал возможность введения ограничений в отношении видеосервиса глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
О том, что планов по блокировке YouTube в России нет, неоднократно сообщал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. В январе 2023 года зампред комитета по информполитике Евгений Попов заявил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждается.