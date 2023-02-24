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Путин подписал указ о предоставлении гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

Денис Ламехов
Сегодня в 17:35

34 человека получили гражданство России по указу Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

В числе новых российских граждан — полузащитники Малком и Клаудиньо, которые выступают за петербургский футбольный клуб «Зенит». Об их запросе на получение паспорта стало известно осенью 2022 года, в феврале 2023-го он был одобрен.

Также Путин предоставил гражданство французу Адриану Боке — он в качестве журналиста освещал боевые действия в Донбассе. В январе в МВД России сообщили о «преследованиях [Боке] за активную пророссийскую позицию». Сам он заявлял о нападении на него в Стамбуле.

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Владимир Путин
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