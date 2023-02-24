Путин подписал указ о предоставлении гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

Также Путин предоставил гражданство французу Адриану Боке — он в качестве журналиста освещал боевые действия в Донбассе. В январе в МВД России сообщили о «преследованиях [Боке] за активную пророссийскую позицию». Сам он заявлял о нападении на него в Стамбуле.