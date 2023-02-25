HBO Max выпустит многосерийный приквел хоррора «Оно»

Стриминговая платформа HBO Max начала разработку сериала «Welcome to Derry» («Добро пожаловать в Дерри») — приквела фильмов «Оно» и «Оно-2». Об этом сообщает Variety.
Подробности сюжета пока держатся в тайне. Официальный синопсис гласит, что действие картины разворачивается во вселенной Стивена Кинга и расширяет историю, рассказанную режиссером Андресом Мускьетти в фильмах «Оно».
Сценарий первого эпизода сериала пишет Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Сопрано», «Оно-2»). Мускьетти выступит режиссером нескольких серий, включая первую.
«Вернуться в мир моего самого любимого романа в жанре хоррор и помочь развить исключительно блестящую кинематографическую вселенную, созданную [режиссером] Андресом [Мускьетти] и [продюсером] Барбарой [Мускьетти] — это больше, чем возможность всей жизни. Это сбывшийся сон или, может быть, более уместно, кошмар», — заявил Джейсон Фукс.