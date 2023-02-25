HBO Max выпустит многосерийный приквел хоррора «Оно»

«Вернуться в мир моего самого любимого романа в жанре хоррор и помочь развить исключительно блестящую кинематографическую вселенную, созданную [режиссером] Андресом [Мускьетти] и [продюсером] Барбарой [Мускьетти] — это больше, чем возможность всей жизни. Это сбывшийся сон или, может быть, более уместно, кошмар», — заявил Джейсон Фукс.