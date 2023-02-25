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YouTube может ограничить выбор качества роликов для пользователей без подписки Premium

Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Один из пользователей платформы Reddit обнаружил новую настройку качества роликов на YouTube. Хостинг предлагает выбрать разрешение 1080p с «улучшенным битрейтом», но опция доступна только для подписчиков YouTube Premium.

О подобных случаях сообщили немногие пользователи, возможно, такая кнопка появилась в пилотном режиме. Однако официальных заявлений о запуске тестирования YouTube не делал.

Портал Android Police пишет, что видеохостинг может экспериментировать с перемещением бесплатных функций в платную подписку, чтобы сделать ее более привлекательной. Примерно тем же недавно начал заниматься Twitter.

На данный момент подписка YouTube Premium убирает всю рекламу на платформе, позволяет смотреть видео в фоновом и офлайн-режимах, а также слушать музыку. В 2022 году компания заявляла, что платной подпиской пользуются 80 млн пользователей.

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