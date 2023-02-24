Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Как сообщалось, Болдуин, играющий в картине главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.