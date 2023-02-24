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Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Денис Ламехов
Сегодня в 16:47

Американский актер Алек Болдуин не признал свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», пишет The New York Times.

Как сообщает газета, Болдуин должен был явиться на слушание по делу, но решил не участвовать в нем — вместо этого он направил в суд заявление о непризнании вины.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Как сообщалось, Болдуин, играющий в картине главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение. Съемки продолжаются, но уже не на прежней локации в штате Нью-Мексико.

Прокуратура предъявила Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве (затем обоим его смягчили). По законам штата оно относится к уголовным преступлениям четвертой — самой низкой — степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.

Также на Болдуина и Гутьеррес-Рид подали в суд родители Галины Хатчинс. Они обвинили команду «Ржавчины» в «халатности, умышленном причинении морального вреда, оскорблении действием и потере общности семьи вследствие смерти родственника».

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