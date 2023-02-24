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В Петербурге откроется генконсульство Беларуси

Денис Ламехов
Сегодня в 16:19

Беларусь откроет генеральное консульство в Петербурге не позднее 1 июля, пишет местное агентство БелТА.

Постановление об открытии подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Оно опубликовано на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

До 1 июля будет закрыто отделение посольства республики, которое в настоящее время функционирует в городе на улице Бонч-Бруевича.

В начале февраля представитель российского МИДа в Петербурге Владимир Запевалов заявил, что сейчас отделение представляет всего один человек — старший советник Игорь Милидович.

Запевалов также сообщил: «Открытие генерального консульства означает, что здесь будет полноценная дипломатическая миссия, которая станет заниматься всеми вопросами: консульскими, экономикой, деловыми и культурными связями».

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Роман ГоловченкоВладимир Запевалов
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