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Великобритания расширила антироссийские санкции

Виктория Шанина
Сегодня в 15:28

Власти Великобритании дополнили список санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.

Под ограничения попали компании, которые занимаются производством или ремонтом военной техники, включая АО «Изумруд» и «Завод Элекон», а также банки «Уралсиб», «Банк Зенит» и «МТС-Банк».

Также в новый список включен ряд физических лиц. В их числе 34 представителя, связанных с крупнейшими российскими оборонными компаниями «Ростех» и «Алмаз-Антей».

Кроме того, Британия ввела запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий. «Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников», — говорится в сообщении МИД.

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теги
Банк ЗенитМТС-БанкРостехАлмаз-Антей
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