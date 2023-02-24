Великобритания расширила антироссийские санкции

Власти Великобритании дополнили список санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.
Под ограничения попали компании, которые занимаются производством или ремонтом военной техники, включая АО «Изумруд» и «Завод Элекон», а также банки «Уралсиб», «Банк Зенит» и «МТС-Банк».
Также в новый список включен ряд физических лиц. В их числе 34 представителя, связанных с крупнейшими российскими оборонными компаниями «Ростех» и «Алмаз-Антей».
Кроме того, Британия ввела запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий. «Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников», — говорится в сообщении МИД.