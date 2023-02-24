Великобритания расширила антироссийские санкции

Кроме того, Британия ввела запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий. «Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников», — говорится в сообщении МИД.