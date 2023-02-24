В Петербурге выстрелили в омоновца. Он находится в тяжелом состоянии

Утром 24 февраля около входа на станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге выстрелили в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.
По данным СК, нападавший задержан — им оказался мужчина 1972 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Телеграм-канал «112» пишет, что нападавшего зовут Тигран Хачикян. Утром 24 февраля он приехал на «Гостиный двор» с двумя помповыми ружьями, патронами и двумя коктейлями Молотова, которые заранее изготовил, а также музыкальной колонкой.
На месте Хачикян включил музыку и, когда к нему подошли сотрудники Росгврадии, крикнул им: «Убегайте», сообщает «112». Один из омоновцев попытался задержать мужчину, но тот достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика.
Петербургское отделение «Комсомольской правды» утверждает, что омоновцу сейчас делают операцию, его состояние оценивают как крайне тяжелое. По информации «КП», пострадавшего сотрудника ОМОНа представят к награде.