Австралия ввела санкции против еще 130 лиц

Австралия расширила санкционный список против России. В него попали 90 физлиц и 40 юрлиц, сообщает Минобороны страны.
Под ограничения попали, в частности, патриарх Кирилл, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Среди компаний — «Лукойл», концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.
Также в санкционном списке числятся губернаторы Брянской и Курской областей Александр Богомаз и Роман Старовойт, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и многие другие.
«Австралия уже ввела более 1000 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину… Мы вновь призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и положить конец этой войне», — говорится на сайте австралийского Минобороны.