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Австралия ввела санкции против еще 130 лиц

Виктория Шанина
Сегодня в 13:06

Австралия расширила санкционный список против России. В него попали 90 физлиц и 40 юрлиц, сообщает Минобороны страны.

Под ограничения попали, в частности, патриарх Кирилл, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Среди компаний — «Лукойл», концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.

Также в санкционном списке числятся губернаторы Брянской и Курской областей Александр Богомаз и Роман Старовойт, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и многие другие.

«Австралия уже ввела более 1000 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину… Мы вновь призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и положить конец этой войне», — говорится на сайте австралийского Минобороны.

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теги
Первый каналЛукойлИжмашТуполевМинпромторг
люди
Константин ЭрнстБорис ТитовДенис МантуровАлександр БогомазРоман СтаровойтМихаил МурашкоНиколай Шульгинов
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