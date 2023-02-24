Украина ввела санкции на 50 лет против всех российских банков

Проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности страны о введении этих ограничений появился на сайте Верховной рады 22 февраля. Они предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими российским финансовым учреждениям, запрет на установление с ними деловых отношений и на совершение сделок.