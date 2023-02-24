Украина ввела санкции на 50 лет против всех российских банков

Верховная рада проголосовала за введение санкций сроком на 50 лет против всех российских финансовых организаций, включая Центробанк. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал указ президента [Владимира Зеленского] о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ», — написал Железняк.
По его словам, ограничения коснутся всех зарегистрированных и находящихся в РФ банков, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других финансовых организаций.
Проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности страны о введении этих ограничений появился на сайте Верховной рады 22 февраля. Они предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими российским финансовым учреждениям, запрет на установление с ними деловых отношений и на совершение сделок.