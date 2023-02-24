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«Год боли, год надежды, год слез»: Зеленский записал видео к годовщине начала военных действий

Виктория Шанина
Сегодня в 10:50

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала военных действий на территории страны. Ролик появился в телеграм-канале главы государства.

Зеленский заявил, что это был «год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается».

«Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!» — сказал президент.

Под видео Зеленский написал: «24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба».

Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Уркаины 24 февраля 2022 года.

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