«Год боли, год надежды, год слез»: Зеленский записал видео к годовщине начала военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала военных действий на территории страны. Ролик появился в телеграм-канале главы государства.
Зеленский заявил, что это был «год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается».
«Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!» — сказал президент.
Под видео Зеленский написал: «24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба».