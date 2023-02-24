Борис Джонсон считает себя кандидатом на пост генсека НАТО

«Возглавить НАТО? Отличная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу объявить, уважаемые друзья, что такой замысел есть, и пусть никто не забывает про такого кандидата. На этот раз, я думаю, мне повезет. <…> Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность», — сказал Джонсон.