Борис Джонсон считает себя кандидатом на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что может претендовать на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Рада», пишет «Европейская правда».
«Возглавить НАТО? Отличная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу объявить, уважаемые друзья, что такой замысел есть, и пусть никто не забывает про такого кандидата. На этот раз, я думаю, мне повезет. <…> Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность», — сказал Джонсон.
Он также заявил, что Украина должна присоединиться к Североатлантическому альянсу.
«И мы видим совершенно ясно, что членство Украины — это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет», — заявил экс-премьер Британии.
Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре 2023 года. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску сообщала, что Столтенберг не намерен добиваться продления мандата.
Страны — участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже три раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.