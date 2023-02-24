Реклама
Новости

Борис Джонсон считает себя кандидатом на пост генсека НАТО

Виктория Шанина
Сегодня в 10:32

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что может претендовать на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Рада», пишет «Европейская правда».

«Возглавить НАТО? Отличная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу объявить, уважаемые друзья, что такой замысел есть, и пусть никто не забывает про такого кандидата. На этот раз, я думаю, мне повезет. <…> Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность», — сказал Джонсон.

Он также заявил, что Украина должна присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«И мы видим совершенно ясно, что членство Украины — это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет», — заявил экс-премьер Британии.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре 2023 года. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску сообщала, что Столтенберг не намерен добиваться продления мандата.

Страны — участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже три раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.

расскажите друзьям
теги
НАТО
люди
Борис ДжонсонЙенс СтолтенбергВладимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»