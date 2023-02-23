США огласят новые санкции против России 24 февраля. ЕС новый санкционный пакет вновь не согласовал

США представят новый санкционный пакет против России 24 февраля — в годовщину начала российской военной операции на Украине. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.
По ее словам, ограничения затронут ряд российских банков, замеченных в обходе западных санкций, и будут объявлены не только США, но и всеми странами «Большой семерки».
«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — цитирует ее слова РБК.
По данным источников Bloomberg и The Wall Street Journal, под новые американские санкции попадут 200 физических и юрлиц из России, несколько финансовых институтов, компании ВПК, производители сопутствующих материалов.
В то же время Reuters со ссылкой на дипломатически источники пишет, что страны Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Причины не уточняются. Ранее договориться не получилось из‑за потребности в синтетическом каучуке и разногласий по «обязательствам по отчетности».
Из‑за сопротивления таких стран, как Венгрия, Болгария, Франция и Бельгия, блок пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов, отмечает агентство.
Bloomberg писал, что в рамках десятого пакета санкций ЕС введет ограничения против банка «Тинькофф», Росбанка, Альфа-банка и Фонда национального благосостояния. Ожидается, что под европейские санкции попадут десятки физических и юридических лиц, включая медиагруппы, которые, по мнению ЕС, занимаются пропагандой.