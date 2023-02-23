США огласят новые санкции против России 24 февраля. ЕС новый санкционный пакет вновь не согласовал

В то же время Reuters со ссылкой на дипломатически источники пишет, что страны Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Причины не уточняются. Ранее договориться не получилось из‑за потребности в синтетическом каучуке и разногласий по «обязательствам по отчетности».