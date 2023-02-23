Российские платформы облачного гейминга сообщили о двузначном росте в прошлом году

Российские платформы облачного гейминга рассказали «Коммерсанту» о значительном увеличении аудитории в 2022 году. В VK Play Cloud рост оценивают в 50%, в Loudplay — «в несколько десятков процентов».
Число пользователей сервиса Drova и прибыль за год выросли более чем в два раза, у сервиса МТС Fog Play, запущенного в декабре 2021-го, в феврале 2022-го среднее количество пользователей увеличилось в 12 раз.
Большинство игроков вслед за увеличившимся спросом повысили и цены на услуги, но некоторые, впрочем, говорят, что не меняли ценовую политику.
Участники рынка пока не ощутили последствий ухода иностранных партнеров. Однако вскоре индустрии нужно будет расширять инфраструктуру и увеличивать поставки оборудования в Россию — нынешнего «железа» начнет не хватать. Еще раньше может образоваться дефицит контента, поскольку официальные разработчики будут неохотно лицензировать свои продукты в российских сервисах.
Облачный гейминг позволяет играть на своем устройстве (почти любом, главное — выход в интернет) почти в любые игры — они запускаются на мощностях удаленного компьютера или сервера, а игроку передается лишь аудиовизуальный поток. «Афиша Daily» предсказывала, когда облачные игры захватят мир.