Российские платформы облачного гейминга сообщили о двузначном росте в прошлом году

Участники рынка пока не ощутили последствий ухода иностранных партнеров. Однако вскоре индустрии нужно будет расширять инфраструктуру и увеличивать поставки оборудования в Россию — нынешнего «железа» начнет не хватать. Еще раньше может образоваться дефицит контента, поскольку официальные разработчики будут неохотно лицензировать свои продукты в российских сервисах.