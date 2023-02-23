Убийцу Nipsey Hussle приговорили к 60 годам тюрьмы

Суд в Лос-Анджелесе приговорил убийцу рэпера Nipsey Hussle, 33-летнего Эрика Р.Холдера-младшего, к 60 годам тюрьмы, сообщает NME.
25 лет ему дали за убийство, 25 лет — за использование усовершенствованного огнестрельного оружия и еще 10 — за стрельбу по двум свидетелям на месте преступления, которые были ранены, но выжили.
Адвокат Холдера утверждал, что действия его подзащитного были непреднамеренными и совершены в состоянии аффекта. Он заявил, что Холдер перенес в подростковом возрасте «ужасное психическое заболевание».
Nipsey Hussle был знаком со своим убийцей много лет — они оба были начинающими рэперами в Южном Лос-Анджелесе, но Холдер не смог добиться популярности.
В день убийства между музыкантом и Холдером произошла ссора — преступник отошел, вернулся через 10 минут и выстрелил в рэпера 10 раз. Спустя пару дней его арестовали.
Nipsey Hussle начал карьеру в 2008 году и работал с такими исполнителями, как Дрейк, Рик Росс, Young Thug. Был застрелен 1 апреля 2019 года. В следующем году получил две посмертные «Грэмми».