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Умер создатель звука, с которым появляется логотип PlayStation Тоору Окада

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

В возрасте 73 лет умер японский музыкант Тоору Окада Об этом сообщает Hypebeast.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Окада находился в больнице, где проходил реабилитацию для выступления на музыкальном фестивале Hyde Park Music Festival в Саяме.

Окада известен созданием культового звука логотипа Sony PlayStation в рекламе.

Помимо звукового логотипа PlayStation, он сочинил музыку, которая звучала в нескольких промовидео Crash Bandicoot, выпущенных в 1990-х годах. Он также участвовал в создании классических ролевых игр Nintendo и написал партитуру для фильма Сатоси Кона «Однажды в Токио».

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