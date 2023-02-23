Умер создатель звука, с которым появляется логотип PlayStation Тоору Окада

Помимо звукового логотипа PlayStation, он сочинил музыку, которая звучала в нескольких промовидео Crash Bandicoot, выпущенных в 1990-х годах. Он также участвовал в создании классических ролевых игр Nintendo и написал партитуру для фильма Сатоси Кона «Однажды в Токио».