Американку похоронили в гробу в виде гигантской конфеты M&M’s

Дизайн для гроба придумала сама Гэйли, а создал его один из родственников. «Этот гроб — дань уважения от более чем 5000 студентов, которых она обучала на протяжении карьеры, — сказал ее бывший ученик Билл Мартин. — Нам ее будет не хватать».