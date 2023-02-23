Реклама
Новости

Американку похоронили в гробу в виде гигантской конфеты M&M’s

Семён Гудошников
Сегодня в 13:41

В штате Аризона женщину по имени Мэри Эстер Стокс Мартин Гэйли похоронили в гробу в виде гигантской конфеты M&M’s. Это было ее собственное пожелание, пишет Daily Mail.

Гэйли работала учителем словесности, и ученики дали ей прозвище M&M’s из‑за ее инициалов «ММ» (Мэри Мартин). Класс женщины был наполнен тематическими безделушками от M&M’s, часть из которых подарили ей ученики.

Дизайн для гроба придумала сама Гэйли, а создал его один из родственников. «Этот гроб — дань уважения от более чем 5000 студентов, которых она обучала на протяжении карьеры, — сказал ее бывший ученик Билл Мартин. — Нам ее будет не хватать».

© @itsmeroundtree/TikTok

Гроб Гэйли выполнен в виде большой синей конфеты M&M’s с несколькими конфетами поменьше, на которых отпечатаны имена ее детей. На похоронах близкие почившей также были одеты в мерч бренда.

© @itsmeroundtree/TikTok

«Ее единственное сожаление было в том, что она не сможет присутствовать на собственных похоронах, чтобы увидеть лица людей», — сказала невестка женщины Лиза Ричардсон.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»