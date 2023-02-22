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Роберт Де Ниро и Ким Кэтролл в роли родителей возлюбленных в трейлере комедии «О моем отце»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:42

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер комедии «О моем отце», снятой режиссером Лорой Террусо («Шаг за шагом»). Фильм выйдет в кинотеатрах 26 мая 2023 года.

В нем снялись Роберт Де Ниро («Таксист», «Стажер»), Ким Кэтролл («Секс в большом городе»), Лесли Бибб («Железный человек», «Няня») и Себастьян Манискалко («Зеленая книга», «Ирландец»). Бибб и Манискалко сыграли невесту и жениха, а Де Ниро и Кэтролл — их родителей.

В центре истории окажется герой Де Ниро — пожилой отец-итальянец, недавно потерявший жену. По сюжету он отправляется на праздники к семье возлюбленной его сына и обнаруживает, что родственники девушки сильно отличаются от него самого.

«Эти люди странные! У них птицы в качестве питомцев», — заявляет в трейлере персонаж, с каждым днем понимая, что богатая и приветливая американская семья, частью которой становится его сын — прямая противоположность того, чего он желал для своего отпрыска.

Сценарий ленты написал Манискалко вместе с Остином Эрлом. Продюсерами проекта выступили Эндрю Миано, Джуди Мармел, Пол и Крис Вайцы. В актерский состав фильма вошли Андерс Холм, Бретт Дайер и Дэвид Раше.

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Роберт де НироКим КэтроллЛесли БиббПол ВайцКрис ВайцАндерс ХолмБретт ДайерДэвид Раше
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