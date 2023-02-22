В HBO намекнули, что второй сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года

Контент-директор HBO Кейси Блойс в интервью изданию Variety намекнул, что второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет не раньше лета 2024 года. Точную дату премьеры он не указал, однако назвал предположение журналистов о времени релиза «неплохим».
Кроме того, Блойс дал понять, что сериал не сможет стать номинантом на премию «Эмми 2024». Для этого продолжение спин-оффа «Игры престолов» должно выйти до 31 мая — в этот день завершается прием заявок на премию.
Также Блойс поделился информацией о других успешных проектах HBO — «Мейр из Исттауна» и «Хранителях». Он отметил, что оба проекта останутся мини-сериалами — вторые сезоны в них не запланированы.
Однако звезду «Мейр из Исттауна» Ке йт Уинслет можно будет увидеть в другом шоу — сериале «Дворец». В нем также примет участие Хью Грант. Помимо этого, HBO намерен выпустить телеадаптацию драмы «Паразиты».
Ранее шоураннер «Дома дракона» Райан Кондалл рассказал, каким будет второй сезон. Он пообещал, что зрители «доберутся до зрелища», а повествование ускорится по сравнению с первым сезоном.
«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.
Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании. Финал истории HBO показал 23 августа.