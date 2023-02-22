Netflix показал трейлер документального шоу «Уэйко: Американский апокалипсис» о секте Дэвида Кореша

«Ветвь Давидова» — американская секта, возникшая в 1955 году после раскола культа «Давидян адвентистов седьмого дня». Дэвид Кориш присоединился к ней в 1981 году и вскоре начал претендовать на лидерство в ней. Однако вскоре был изгнан из «Маунт Кармел» в ходе раскола секты. Тем не менее, в 1988 году после ареста предыдущего лидера Кориш выкупил ранчо и все же возглавил культ.