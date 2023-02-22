Netflix показал трейлер документального шоу «Уэйко: Американский апокалипсис» о секте Дэвида Кореша

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документаьного сериала «Уэйко: Американский апокалипсис», посвященного истории секты Дэвида Кореша и трагически известной осады принадлежавшего культу ранчо.
Трехсерийное шоу выйдет на онлайн-платформе 22 марта и расскажет об атмосфере внутри секты, незаконном хранении ею оружия и решении правоохранительных органов США в 1993 году ворваться на территорию ранчо «Маунт Кармел».
ФБР рассчитывали арестовать лидера культа, однако сделать это оказалось отнюдь не просто. Члены секты, расположившиеся в городе Уэйко в Техасе, оборонялись в течение 51 дня. «Мы готовы к войне», — заявлял в ходе осады Дэвид Кореш.
Сериал покажет уникальные интервью с участниками тех событий, а также ранее нигде не показанные кадры из архивов ФБР. Кроме того, шоу затронет тему растления детей внутри «Ветви Давидовой».
Автором проекта «Уэйко: Американский апокалипсис» выступил режиссер Тиллер Расселл, снявший ранее «Ночного сталкера». Он назвал осаду «Маунт Кармел» «культовым и трагическим моментом» американской истории.
«Лидер-пророк с апокалиптическим видением, ожесточенные дебаты о праве на ношение оружия и проверка конституционных ограничений религиозной свободы — в этом есть мощные и провокационные элементы, которые отзываются и сегодня», — заявил он.
По словам Расселла, детали осады «сложны и часто яростно обсуждаются». Создатели сериала попытались не возлагать вину за произошедшее на одну из сторон конфликта и, как отметил режиссер, отнестись к событиям «с глубоко гуманистической точки зрения, сосредоточившись на том, каково это, когда люди оказываются в пасти истории».
«Ветвь Давидова» — американская секта, возникшая в 1955 году после раскола культа «Давидян адвентистов седьмого дня». Дэвид Кориш присоединился к ней в 1981 году и вскоре начал претендовать на лидерство в ней. Однако вскоре был изгнан из «Маунт Кармел» в ходе раскола секты. Тем не менее, в 1988 году после ареста предыдущего лидера Кориш выкупил ранчо и все же возглавил культ.
К тому моменту он уже объявил себя сыном Бога и разрешил для себя многоженство. К 1993 году Кориш обновил ранчо и проживал там вместе с десятками своих сторонников, которых он полностью контролировал. Среди них у главы «Ветви Давидовой» было около десяти несовершеннолетних жен.
С 1992 года правоохранители вели наблюдение за «Маунт Кармел». Они подозревали членов секты в нелегальном владении оружием, в том числе гранатами. В феврале 1993 года ФБР получило ордер на обыск ранчо, который попытались провести 28 февраля. В этот день началась осада «Маунт Кармел». 19 апреля она завершилась штурмом с применением танков, в результате которого погибли 86 человек.