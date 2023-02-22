Отреставрированное полотно Константина Маковского представили в Русском музее

Русский музей представил отреставрированную картину Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», пишет «Интерфакс».
«Теперь зрители смогут увидеть полотно таким, каким его задумывал художник. После реставрации также преобразилась и оригинальная рама картины», — заявила директор по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.
Как отметила художник-реставратор музея Ольга Кленова, рама одного времени с холстом и, вероятнее всего, была одобрена самим Маковским. Ее реставрацией занимались сразу четыре мастерских.
Работа поступила в Русский музей в 1897 году из Гатчинского дворца и находилась в постоянной экспозиции. «Прошедшее время, как и смена исторических условий, отразились на состоянии полотна», — пишет «Интерфакс».
Маковский родился в 1839 году, был одним из ранних членов круга передвижников, впоследствии — сооснователем Товарищества передвижных художественных выставок. При этом эстетически к этому сообществу он не принадлежал — выбирал академизм, которому передвижники себя противопоставляли.
Получил расположение Александра II, заработал статус придворного живописца. Работал за рубежом, в начале XX века вернулся в Россию. Умер в 1915-м от последствий дорожной аварии.