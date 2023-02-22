Отреставрированное полотно Константина Маковского представили в Русском музее

Маковский родился в 1839 году, был одним из ранних членов круга передвижников, впоследствии — сооснователем Товарищества передвижных художественных выставок. При этом эстетически к этому сообществу он не принадлежал — выбирал академизм, которому передвижники себя противопоставляли.