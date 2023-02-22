Реклама
Новости

YouTube заблокировал канал дизайнера Артемия Лебедева

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:34

Видеоплатформа YouTube заблокировала канал дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщил ТАСС.

Причины блокировки информагентство не назвало. При попытке открыть страницу канала сервис показывает сообщение «эта страница недоступна», указало СМИ.

В данный момент YouTube указывает, что аккаунт Лебедева был уличен в нарушении правил использования сервиса. Какие именно условия публикации контента были не соблюдены, неизвестно.

Одновременно со страницей Лебедева на ютубе стал недоступен канал блогера Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова*). Ранее он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков, связанных с действиями Российской армии.

На оба заблокированных канала были подписаны свыше 1 млн человек. У канала Лебедева было более 1,1 млн подписчиков, у Камикадзе Ди — более 1,7 млн.

* Дмитрий Иванов, известный под псевдонимом Камикадзе Ди, признан Минюстом РФ иностранным агентом.

расскажите друзьям
теги
Минюст России
люди
Артемий ЛебедевДмитрий Иванов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»