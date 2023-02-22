YouTube заблокировал канал дизайнера Артемия Лебедева

Причины блокировки информагентство не назвало. При попытке открыть страницу канала сервис показывает сообщение «эта страница недоступна», указало СМИ.
В данный момент YouTube указывает, что аккаунт Лебедева был уличен в нарушении правил использования сервиса. Какие именно условия публикации контента были не соблюдены, неизвестно.
Одновременно со страницей Лебедева на ютубе стал недоступен канал блогера Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова*). Ранее он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков, связанных с действиями Российской армии.
На оба заблокированных канала были подписаны свыше 1 млн человек. У канала Лебедева было более 1,1 млн подписчиков, у Камикадзе Ди — более 1,7 млн.
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