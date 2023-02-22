Реклама
Новости

Российский «Бургер Кинг» добавил в меню воппер с растительным мясом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:08

В меню сети ресторанов фастфуда «Бургер Кинг» появились «Веган Вопперы» — бургеры с растительным мясом. Об этом сообщил vc.ru со ссылкой на компанию.

В новом блюде мясную котлету заменили на аналог из продукции бренда Hi, а вместо обычного майонеза использовали «веганез» от «Эфко». Пока «Веган Воппер» можно попробовать только в Москве и Петербурге.

После тестового периода веганский бургер могут начать продавать и в других городах. Сколько будет стоить новинка, в компании не уточнили.

Представители сети отметили, что создали воппер для веганов после опроса посетителей, который провел холдинг «Ромир». Оказалось, что 11% клиентов хотели бы видеть в меню бургеры с растительным мясом.

расскажите друзьям
теги
Эфко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»