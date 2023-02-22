Российский «Бургер Кинг» добавил в меню воппер с растительным мясом

В меню сети ресторанов фастфуда «Бургер Кинг» появились «Веган Вопперы» — бургеры с растительным мясом. Об этом сообщил vc.ru со ссылкой на компанию.
В новом блюде мясную котлету заменили на аналог из продукции бренда Hi, а вместо обычного майонеза использовали «веганез» от «Эфко». Пока «Веган Воппер» можно попробовать только в Москве и Петербурге.
После тестового периода веганский бургер могут начать продавать и в других городах. Сколько будет стоить новинка, в компании не уточнили.
Представители сети отметили, что создали воппер для веганов после опроса посетителей, который провел холдинг «Ромир». Оказалось, что 11% клиентов хотели бы видеть в меню бургеры с растительным мясом.
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