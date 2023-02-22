Реклама
Новости
Дайджест

Зин о бездомных женщинах, выступление Suede с оркестром и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:28
Новости
Suede исполнили кавер на «Because the Night» Патти Смит с Концертным оркестром Би-би-си
Новости
Variety: Пол Маккартни и Ринго Старр появятся на новом альбоме The Rolling Stones
Новости
Тяжелые взаимоотношения с отцом в эксклюзивном отрывке из драмы «Сын» Флориана Зеллера
Новости
Кристоф Вальц и Дэвид Кастаньеда в трейлере шоу «Самая опасная игра: Нью-Йорк»
Новости
Netflix отказался от создания анимационного фильма о Gorillaz
Новости
Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя»
Новости
В Петербурге выпустили зин о бездомных женщинах
Новости
Суд посмертно закрыл дело Тесака
Новости
Российские вузы разработают новые образовательные программы после послания президента
Новости
РКН заблокировал сайт журналистской премии «Редколлегия»

Новые статьи на Афише Daily

Разбор
Как помочь старшекласснику выбрать профессию? Рассказывают эксперты
Драмы
Что‑то не так с Зеллером. Почему его «Сын» — это провал?
Берлинале-2023
«Взрослые» с Майклом Серой: самый трогательный фильм Берлинале-2023
Тест
Поставь себя на место Google. Сложный тест «Афиши Daily» про популярные поисковые запросы
Тем временем в России
Что такое система поиска запрещенного контента «Окулус» и как она работает?
Фотопроекты
Масло Черного Тмина в новой съемке Игоря Клепнева — премьера на «Афише Daily»
Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»