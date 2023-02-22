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Бикей Декада выложил видео на сингл «Как же так»

Денис Ламехов
Сегодня в 20:02

Российский музыкант Бикей Декада выложил ролик на вышедшую в конце января композицию «Как же так». Его можно посмотреть здесь.

Это первый сингл с грядущего мини-альбома, который Бикей записывает совместно с битмейкером Highself (Big Baby Tape, Kizaru, Boulevard Depo). Весь релиз, как обещает артист, будет выполнен в агрессивном звуке — изначально он снискал славу музыканта, работающего на поприще экспериментального, будто сделанного дома R’n’B. Выход EP — весной 2023 года.

Несколько лет назад «Афиша Daily» включила Бикея Декаду в список лучших новых исполнителей. Он тогда признался, что слушает в равной степени Джеймса Блейка и Viagra Boys, любит The Velvet Underground и ведет параллельный проект «Джигги Поп». Наше издание, в свою очередь, попросило Бикея перезаписать его трек «Red» — в результате хип-хоп исчез, а его место занял расхлябанный альтернативный рок.

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