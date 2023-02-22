Бикей Декада выложил видео на сингл «Как же так»

Несколько лет назад «Афиша Daily» включила Бикея Декаду в список лучших новых исполнителей. Он тогда признался, что слушает в равной степени Джеймса Блейка и Viagra Boys, любит The Velvet Underground и ведет параллельный проект «Джигги Поп». Наше издание, в свою очередь, попросило Бикея перезаписать его трек «Red» — в результате хип-хоп исчез, а его место занял расхлябанный альтернативный рок.