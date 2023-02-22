В оранжерее ВДНХ пройдет концерт в честь 61-летия Джона Бон Джови

2 марта в оранжерее ВДНХ пройдет концерт в честь 61-летия американского музыканта Джона Бон Джови. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Во время концерта квинтет Grani Music исполнит самые известные и любимые треки культового музыканта, в том числе «Wanted Dead or Alive» и «It’s My Life». Артисты обещают представить свежие интерпретации и яркие импровизации на мотивы Бон Джови.
«Все это в таинственной и романтичной атмосфере экзотического райского сада, прямо под пальмами! Уникальные впечатления и эстетические переживания — после этого концерта вам точно не захочется ходить на выступления в обычные залы», — утверждают представители Grani Music.
Концерт начнется в 20.00. Билеты на него можно купить на «Афише». Выступление организует креативное агентство Red Events, устраивающее культурные события в необычных местах.
Grani Music представляет собой творческий союз пяти музыкантов — классического струнного квартета (скрипачек Варвары Вахрамеевой и Лидии Поповой, альтистки Елизаветы Сурьевой, виолончелистки Евгении Моргуновой) и ударника-эксперименталиста Кирилла Федосеева.