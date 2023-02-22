В Эрмитаже рассказали об обстоятельствах покупки «Города мертвых» Арнольда Бёклина

Пресс-служба Государственного Эрмитажа сообщила изданию The Art Newspaper об обстоятельствах покупки полотна швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина «Остров мертвых» — картину музей приобрел за 39,7 млн рублей в конце 2022 года.
Как там отметили, эта версия холста (последняя, шестая из известных) написана Беклином незадолго до его смерти в 1901-м совместно с сыном Карло. С начала XX века она принадлежала семье, данные о которой не разглашаются. С 2010 года работа экспонировалась в Эрмитаже по согласованию с владелицей — ее имя также не называется.
В 2019-м музей договорился о покупке картины и в последующие годы занимался поиском спонсоров. Перед приобретением она прошла экспертизу хранителями Эрмитажа. «Обоснование цены производилось [ими] на основании аналогий аукционных торгов», — заявили в музее. Затем полотно было приобретено на средства целевого пожертвования.
Всего в 2022 году Эрмитаж потратил на пополнение коллекции 63 млн рублей, из которых, как сообщается, пожертвования составили 55 млн рублей, а оставшаяся часть поступила из госбюджета.
Первая версия «Острова мертвых» (1880) хранится в Художественном музее Базеля, вторая (1880) — в Метрополитен-музее, третья (1883) — в Старой национальной галерее Берлина, четвертая (1884) считается утраченной, пятая (1886) находится в собрании Музея изобразительных искусств Лейпцига.
По одной из версий, в основе сюжета картины — античный миф о том, что души приближенных к богам находят последний приют на уединенном острове. По другой — миф о Калипсо, скрывавшей Одиссея на острове Огигия. Полотно в той или иной роли многократно цитировалось в мировой культуре.
Среди прочего по его мотивам Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», Сальвадор Дали создал «Истинное изображение „Острова мертвых“ Арнольда Беклина в час вечерней молитвы», а остров-некрополь Людвигштайн в выборгском парке Монрепо воспринимался современниками Беклина именно в контексте изображенного на картине.