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В Эрмитаже рассказали об обстоятельствах покупки «Города мертвых» Арнольда Бёклина

Денис Ламехов
Сегодня в 18:28

Пресс-служба Государственного Эрмитажа сообщила изданию The Art Newspaper об обстоятельствах покупки полотна швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина «Остров мертвых» — картину музей приобрел за 39,7 млн рублей в конце 2022 года.

Как там отметили, эта версия холста (последняя, шестая из известных) написана Беклином незадолго до его смерти в 1901-м совместно с сыном Карло. С начала XX века она принадлежала семье, данные о которой не разглашаются. С 2010 года работа экспонировалась в Эрмитаже по согласованию с владелицей — ее имя также не называется.

В 2019-м музей договорился о покупке картины и в последующие годы занимался поиском спонсоров. Перед приобретением она прошла экспертизу хранителями Эрмитажа. «Обоснование цены производилось [ими] на основании аналогий аукционных торгов», — заявили в музее. Затем полотно было приобретено на средства целевого пожертвования.

Всего в 2022 году Эрмитаж потратил на пополнение коллекции 63 млн рублей, из которых, как сообщается, пожертвования составили 55 млн рублей, а оставшаяся часть поступила из госбюджета.

«При оценке учитывалось, что, с одной стороны, картина имеет исключительное значение в истории искусства, а с другой — картина, приобретенная Эрмитажем, не целиком принадлежит кисти Арнольда Бёклина и степень участия в ее создании сына, Карло Бёклина, очень высока. Поэтому специалисты Эрмитажа посчитали возможным оценить данное произведение в 40 млн рублей. Именно такая сумма была озвучена владельцем, за которую он готов был продать картину „Остров мертвых“ Эрмитажу. Стоимость произведения очень внушительная, поэтому на протяжении нескольких лет Эрмитаж искал спонсоров».
Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Первая версия «Острова мертвых» (1880) хранится в Художественном музее Базеля, вторая (1880) — в Метрополитен-музее, третья (1883) — в Старой национальной галерее Берлина, четвертая (1884) считается утраченной, пятая (1886) находится в собрании Музея изобразительных искусств Лейпцига.

По одной из версий, в основе сюжета картины — античный миф о том, что души приближенных к богам находят последний приют на уединенном острове. По другой — миф о Калипсо, скрывавшей Одиссея на острове Огигия. Полотно в той или иной роли многократно цитировалось в мировой культуре.

Среди прочего по его мотивам Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», Сальвадор Дали создал «Истинное изображение „Острова мертвых“ Арнольда Беклина в час вечерней молитвы», а остров-некрополь Людвигштайн в выборгском парке Монрепо воспринимался современниками Беклина именно в контексте изображенного на картине.

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Сергей Рахманинов
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