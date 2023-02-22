В Эрмитаже рассказали об обстоятельствах покупки «Города мертвых» Арнольда Бёклина

Как там отметили, эта версия холста (последняя, шестая из известных) написана Беклином незадолго до его смерти в 1901-м совместно с сыном Карло. С начала XX века она принадлежала семье, данные о которой не разглашаются. С 2010 года работа экспонировалась в Эрмитаже по согласованию с владелицей — ее имя также не называется.