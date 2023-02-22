Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Соловьев ссылается на письмо, которое получил от главы МФЖ Энтони Белланже. «Это политическое решение, они нарушают свой же устав», — приводит РИА «Новости» слова руководителя СЖР. Он добавил: союз считает, что для приостановки нет оснований.