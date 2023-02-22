Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство Союза журналистов России (СЖР), заявил председатель последнего Владимир Соловьев. Его цитирует ТАСС.
Соловьев ссылается на письмо, которое получил от главы МФЖ Энтони Белланже. «Это политическое решение, они нарушают свой же устав», — приводит РИА «Новости» слова руководителя СЖР. Он добавил: союз считает, что для приостановки нет оснований.
О том, что Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России, стало известно в конце января.
Тогда союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии обвинили МФЖ в «использовании недемократических практик», «непрозрачности использования финансов» и в бездействии после создания региональных журналистских ассоциаций на присоединенных к России территориях.
«Мы называем это коррупционной деятельностью», — заявили в Союзе журналистов Финляндии. «Мы полностью отвергаем ложные, клеветнические и дискредитирующие обвинения», — ответили в МФЖ.