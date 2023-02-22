Heineken планирует покинуть российский рынок в первой половине 2023 года

Нидерландский пивоваренный холдинг Heineken рассчитывает закрыть сделку по продаже своего подразделения в первой половине 2023 года. Заявление компании цитирует «Коммерсант».
В Heineken отметили: «Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах, и мы ожидаем значительных финансовых потерь для компании, которые составят около 300 млн евро».
Конгломерат сообщает, что в России он столкнулся «со сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой базой». Из‑за этого, согласно заявлению, Heineken сложно получить необходимые разрешения и заключить сделку. «Мы не контролируем сроки, которые требуют различных согласований в России», — добавили в компании.
Как утверждают в Heineken, между головной структурой и российским подразделением нет обмена денежными средствами: «Бизнес отделен, они самостоятельно финансируют все операционные расходы».
9 марта 2022 года компания объявила о приостановке производства и продажи пива под своим брендом в России, а 28-го сообщила, что покидает местный рынок. Тогда в Heineken отметили, что до момента продажи активов все семь пивоварен холдинга будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест, обслуживания клиентов и потребителей.