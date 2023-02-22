Heineken планирует покинуть российский рынок в первой половине 2023 года

9 марта 2022 года компания объявила о приостановке производства и продажи пива под своим брендом в России, а 28-го сообщила, что покидает местный рынок. Тогда в Heineken отметили, что до момента продажи активов все семь пивоварен холдинга будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест, обслуживания клиентов и потребителей.