В 2022 году россияне купили больше всего недвижимости в Таиланде среди иностранцев

Россияне в 2022 году стали лидерами по покупке недвижимости в Таиланде среди иностранцев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Thaiger и Тайский информационный центр недвижимости (REIC).
В общей сложности граждане РФ потратили на покупку жилья в стране 25 млн долларов. На долю россиян приходится почти 40% всей жилплощади, проданной иностранцам на Пхукете в 2022 году.
Thaiger отмечает, что интерес среди россиян спровоцировал рост цен на квартиры и виллы в стране и вызвал недовольство местных жителей.
«В результате наплыва богатых русских посетителей цены на недвижимость в некоторых районах Таиланда поднялись до рекордного уровня», — пишет издание со ссылкой на тайских риэлтеров.
Раньше премиальные апартаменты можно было арендовать примерно за 1000 долларов в месяц, а теперь они стоят в 3 раза дороже. Виллы стоимостью 6000 долларов и выше россияне часто бронируют за год вперед.