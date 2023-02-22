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В 2022 году россияне купили больше всего недвижимости в Таиланде среди иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

Россияне в 2022 году стали лидерами по покупке недвижимости в Таиланде среди иностранцев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Thaiger и Тайский информационный центр недвижимости (REIC).

В общей сложности граждане РФ потратили на покупку жилья в стране 25 млн долларов. На долю россиян приходится почти 40% всей жилплощади, проданной иностранцам на Пхукете в 2022 году.

Thaiger отмечает, что интерес среди россиян спровоцировал рост цен на квартиры и виллы в стране и вызвал недовольство местных жителей.

«В результате наплыва богатых русских посетителей цены на недвижимость в некоторых районах Таиланда поднялись до рекордного уровня», — пишет издание со ссылкой на тайских риэлтеров.

Раньше премиальные апартаменты можно было арендовать примерно за 1000 долларов в месяц, а теперь они стоят в 3 раза дороже. Виллы стоимостью 6000 долларов и выше россияне часто бронируют за год вперед.

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