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Франция может ввести ограничения на воду из‑за риска засухи

Виктория Шанина
Сегодня в 15:48

Французские власти готовят «обширный план по водным ресурсам», в который войдут около 50 мер по предупреждению засухи. Об этом в эфире Franceinfo сообщил министр экологических преобразований страны Кристоф Бешю.

По его словам, население будут побуждать уменьшить использование питьевой воды для технических и сельскохозяйственных целей. Также министр призвал активнее применять обработанные сточные воды в сельском хозяйстве.

Бешю отметил, что 23 февраля состоится созыв комитета по предупреждению засухи, а 27 февраля — совещание всех префектов национальной территории, на котором будут разработаны ограничения. Новые меры начнут действовать в марте.

«Нынешняя зима самая засушливая с 1959 года», — сказал министр, объясняя необходимость введения мер.

На данный момент Франция пребывает в состоянии «тревожного предупреждения» о засухе, добавил Бешю. Уже 31 день в стране не было ни одного продолжительного дождя, хотя осадки и ожидаются в некоторых местах.

На части территории восьми департаментов Франции уже действуют ограничения на использование воды. В четырех департаментах ведется чрезвычайный контроль за расходом воды.

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